İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sonucu 15 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine gerçekleştirdiği kapsamlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a ait sağlık merkezini hedef aldı. Bu saldırıda, 6 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki mahallelere yapılan saldırılar sonucunda ise 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Ayrıca, ülkenin güneyinde bulunan Bint Cubeyl bölgesindeki bir saldırıda da zeytin toplayan bir Lübnanlı öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Sur'un çeşitli bölgelerine yönelik İsrail saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.