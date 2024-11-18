DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,44 -0,42%
ALTIN
2.878,46 -1,44%
BITCOIN
3.163.725,21 -2,21%

İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda sağlık çalışanları dahil 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:41
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sonucu 15 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine gerçekleştirdiği kapsamlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a ait sağlık merkezini hedef aldı. Bu saldırıda, 6 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki mahallelere yapılan saldırılar sonucunda ise 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Ayrıca, ülkenin güneyinde bulunan Bint Cubeyl bölgesindeki bir saldırıda da zeytin toplayan bir Lübnanlı öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Sur'un çeşitli bölgelerine yönelik İsrail saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada
2
ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı
3
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor
4
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar
5
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
6
İspanya'daki Sel Felaketi: 650 Bin Ton Tarım Ürünü Ziyan Oldu
7
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı