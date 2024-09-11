DOLAR
34,01 0,12%
EURO
37,62 -0,35%
ALTIN
2.757,98 -0,18%
BITCOIN
1.924.438,59 1,86%

İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan’ın güneyinde gerçekleşen İsrail saldırılarında biri Hizbullah üyesi toplamda iki kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:52
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

Son günlerde İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında biri Hizbullah mensubu olmak üzere toplam iki kişi hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan resmi açıklamada, 2001 Deyr Kanun en-Nehr doğumlu Hani Hüseyin İzzeddin olarak tanımlanan bir bireyin Kudüs yolu üzerinde şehit olduğu belirtildi.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Hizbullah, İzzeddin’in ölümüyle birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısının 436’ya ulaştığını duyurdu.

Sivil Kaybı da Var

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail'in en-Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, ölen sivilin de Hizbullah üyesi olduğu iddiaları gündemde yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Baba Kızını Silahla Öldürdü
2
Hamza Dağ Niğde'de CHP'yi Eleştirdi: 'Erken Seçim Gündemimiz Yok'
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistin Bayrağına Saldırdı
4
Çatalca'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu
6
Norveç'ten Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarının Kaldırılması
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü