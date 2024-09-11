İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

Son günlerde İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında biri Hizbullah mensubu olmak üzere toplam iki kişi hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan resmi açıklamada, 2001 Deyr Kanun en-Nehr doğumlu Hani Hüseyin İzzeddin olarak tanımlanan bir bireyin Kudüs yolu üzerinde şehit olduğu belirtildi.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Hizbullah, İzzeddin’in ölümüyle birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısının 436’ya ulaştığını duyurdu.

Sivil Kaybı da Var

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail'in en-Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, ölen sivilin de Hizbullah üyesi olduğu iddiaları gündemde yer alıyor.