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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 27 Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:27
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 27 Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Yaşandı

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen can kayıplarını açıkladı.

Cebeli Lübnan'daki Saldırı

İsrail, Lübnan'ın orta kesimindeki Cebeli Lübnan'a bağlı Cubeyl bölgesine düzenlediği saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batı Bekaa'da Şiddetli Saldırılar

Bu sırada, Bekaa'nın batısındaki Sohmor ve Meşgara bölgelerine de saldırılar düzenlendi. Sohmor'daki saldırıda 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı; Meşgara’da ise 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hedefte Sağlık Kuruluşları Var

İsrail, Sayda'da Hizbullah'a ait İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma merkezine yönelik bir saldırıda 3 sağlık görevlisinin can verdiğini bildirdi. Ayrıca dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım ekiplerinin toplanma noktasını hedef alan saldırılarda ölü sayısının 17’ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılar Devam Ediyor

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerinin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürmüş durumda. İsrail, Mercayun'daki Hıyam ve Sur'daki Ras el-Ayn bölgelerini yoğun topçu saldırılarına maruz bırakmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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