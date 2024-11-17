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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, olay bölgedeki gerginliği artırdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:46
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya bölgesine düzenlediği saldırıda, iki çocuğun da aralarında bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Hasbaya bölgesindeki El-Mari beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda yaşları küçük olduğu belirtilen ikiz çocuklar ve babaları yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun hedef aldığı diğer bölgeler arasında Ayta eş-Şab, Res el-Ayn, Sur, Harfa ve El-Cubeyn yer aldı.

Ölü Sayısı Giderek Artıyor

İsrail'in, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü çatışmalar sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığına göre toplam 3 bin 452 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının 889'unun kadın ve çocuk, 208'inin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

İsrail'in Saldırıları ve Göç Dalgalanması

Tarih 23 Eylül olduğunda, İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti. Ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan saldırıda öldürüldü.

Hizbullah, buna karşılık İsrail’e roket ve füzelerle yanıt vermekte. Ancak İsrail tarafında bu saldırılar, çoğunlukla ordu üslerini hedef aldığı için büyük hasar bildirilmedi.

Lübnan'da bombardıman sebebiyle yüz binlerce kişi yerinden edildi. Ülkenin güney kesimlerindeki yerinden edilme dalgası başkent Beyrut ve kuzeye doğru sürmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi ve Lübnan hükümeti, yer değişimi yaşayan 600 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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