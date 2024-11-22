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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti, sağlık tesisleri hedef alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:58
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Sağlık Çalışanları Hedef Alındı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda üzücü bir gelişme yaşanarak, 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cizzin kentinin El-Katrani bölgesine bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, 3 sağlık çalışanının öldüğü ve 3'ünün yaralandığı ifade edilirken, İsrail'in bu saldırılarıyla sağlık görevlilerini ve sağlık tesislerini hedef alarak sürekli olarak savaş suçu işlediği vurgulandı.

Bakanlık, daha önce yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana meydana gelen olaylarda toplamda 905 kişinin, bunların 214’ünün sağlık çalışanı olmak üzere 3,583 kişinin öldüğünü ve 15,244 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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