İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaralandı. Bu bilgi, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda yer aldı.

Saldırıda, İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) Sayda'ya bağlı Neccariyye beldesini hedef aldığı bildirildi. Bu durum, İsrail'in Lübnan ile 27 Kasım'da sağlanan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini bir kez daha gündeme getirdi.

Ateşkes İhlalleri ve Sonuçları

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri 228'e yükselirken, bu saldırılar sonucunda toplamda 31 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi de yaralandı. 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04:00’te (TSİ 05:00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde, Lübnan ordusu'nun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor.

Ayrıca Lübnan ordusunun, ülkenin güneyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmaları da devam ediyor.

İsrail'in Çekilmesi ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 11 Aralık tarihinde Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuştu. Lübnan ordusu ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ve ABD koordinasyonunda, İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştır.