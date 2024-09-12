DOLAR
33,87 0,27%
EURO
37,58 -0,47%
ALTIN
2.787,33 -1,52%
BITCOIN
1.969.571,3 -1,08%

İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, Hizbullah karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:21
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı

Geçtiğimiz günlerde, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Cevz beldesine bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda biri çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından verilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Nebatiyye şehrine giden yol üzerinde iki motosikleti hedef aldı. Yoldan geçmekte olan bir aracın da isabet aldığı bu saldırı, bölgedeki gerginliği artıran bir olay olarak kaydedildi.

İsrail'in Hava Saldırıları

Ayrıca, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şihin beldesine de hava saldırısı düzenledi. Ancak bu saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Hizbullah'tan Karşılık

Öte yandan, Hizbullah örgütü, İsrail'e ait bazı askeri hedeflere saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Et-Tayhat Tepesi çevresinde bulunan İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Ebu Decace bölgesindeki toplu halde bulunan İsrail askerlerinin de top mermileriyle vurulduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Fatih'te Metruk Bina Çöktü: Ekipler İncelemelere Devam Ediyor
4
Afganistan'daki Şii Hazaralara Yönelik Silahlı Saldırı: 14 Ölü
5
Şırnak'taki Hastane İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
İsrail Ordusunun Tubas Çekilişi: Baskın Sonrası Gelişmeler

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!