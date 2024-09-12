İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı

Geçtiğimiz günlerde, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Cevz beldesine bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda biri çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından verilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Nebatiyye şehrine giden yol üzerinde iki motosikleti hedef aldı. Yoldan geçmekte olan bir aracın da isabet aldığı bu saldırı, bölgedeki gerginliği artıran bir olay olarak kaydedildi.

İsrail'in Hava Saldırıları

Ayrıca, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şihin beldesine de hava saldırısı düzenledi. Ancak bu saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Hizbullah'tan Karşılık

Öte yandan, Hizbullah örgütü, İsrail'e ait bazı askeri hedeflere saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Et-Tayhat Tepesi çevresinde bulunan İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Ebu Decace bölgesindeki toplu halde bulunan İsrail askerlerinin de top mermileriyle vurulduğu ifade edildi.