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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:44
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in Sur Kentine Saldırısı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırılar özellikle Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgelerinde bulunan 3 binaya gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda binalarda büyük hasar meydana geldi ve yangınlar çıktı.

Acil Müdahale ve Yaralıların Durumu

Saldırının ardından,sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekipleri hızlı bir şekilde yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştılar. Kentteki hastaneler, yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle acil olarak kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

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