İsrail'in Lübnan'a Saldırısında İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda iki sağlık çalışanı hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 23:49
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'da Sağlık Çalışanlarını Hedef Alıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda iki sağlık görevlisi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek sağlık personelini hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Hüseyin ve Hanaviye'deki Saldırılar

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Humin et-Tahta'da İslam Sağlık Kurumu merkezine yapılan saldırıda bir sağlık çalışanı hayatını kaybederken, Sur kentine bağlı Hanaviye'de aynı kuruma ait bir merkeze düzenlenen başka bir saldırıda da bir sağlık çalışanı öldü.

Yaralanmalar ve Gözlemlenen Zararlar

Sur'un el-Bazuriye beldesinde, yine İslam Sağlık Kurumuna bağlı bir ambulans merkezinin hedef alınması sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda en az 210 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, 350'nin üzerinde sağlık çalışanının ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan'daki Kayıplar ve Mültecilerin Durumu

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 3 bin 481 kişi hayatını kaybetti ve 14 bin 786 kişi yaralandı. Bu sayıların 896'sının kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Hizbullah örgütü ile sürmekte olan çatışmalarda, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da öldürüldü.

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da 100 binden fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu saldırılar sonucu 1 milyon 400 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 600 binden fazlasının Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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