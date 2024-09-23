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İsrail'in Lübnan'a Yapılan Saldırısı: 50 Ölü, 300 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:51
İsrail'in Lübnan'a Yapılan Saldırısı: 50 Ölü, 300 Yaralı

İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonrasında Yaşananlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün gerçekleşen İsrail saldırıları sonrasında ilk verilerini paylaştı. Yapılan açıklamada, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 300 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Resmi Bilgiler ve Detaylar

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, saldırılar özellikle ülkenin güneyindeki kasaba ve köylere odaklandı. İlk belirlemeler, kadınlar, çocuklar ve sağlık çalışanlarının da saldırılardan etkilendiğini gösteriyor.

Kayıpların Önemi

Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları, yaşanan bu trajik olayların derhal sona ermesi için çağrıda bulundu. Tarafların yeniden diyalog kurarak barış ortamını sağlaması gerektiğini vurguladı.

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