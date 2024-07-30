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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Askeri Stratejileri Tartışılıyor

Golan Tepeleri saldırısının ardından İsrail, Hizbullah'a yönelik olası geniş çaplı bir tepki planlıyor. Analistler karşılıklı saldırıların geleceğini sorguluyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:49
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Askeri Stratejileri Tartışılıyor

Golan Tepeleri'nde Yaşanan Gelişmeler

Golan Tepeleri'nde meydana gelen saldırı sonrasında, İsrail yönetimi, Lübnan'a yönelik askeri stratejilerini gözden geçiriyor. Yahudi devletinin, 27 Temmuz'da gerçekleşen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği olaya karşı Hizbullah'a karşı nasıl bir misilleme yapacağı merak konusu. İsrail, saldırıyı Hizbullah'ın üstlendiğini iddia ederken, Lübnanlı grup ise olaya karışmadığını savunuyor.

Askeri Analistlerin Yorumları

İsrailli askeri analist Amos Harel, Haaretz gazetesinde yer alan yazısında, İsrail'in misilleme seçenekleri üzerine yorumlarda bulundu. Harel, "Karşılıklı saldırılar, savaşta bir dönüm noktası mı olacak yoksa kontrol altında tutulabilir mi?" şeklinde konuştu. Harel'e göre, ABD'nin baskıları söz konusu: "Amerika Birleşik Devletleri, bölgede geniş çaplı bir savaş çıkmasını engellemeye çalışıyor. Bu, önümüzdeki başkanlık seçimlerinin etkilenmesine neden olabilir." Harel, Gazze'deki savaş ile esir takası müzakerelerinin de bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

ABD'nin Duruşu

ABD, İsrail'in Hizbullah'a vereceği muhtemel darbeye karşı dikkatli bir duruş sergiliyor; özellikle Beyrut'u hedef alacak herhangi bir saldırıya karşı çıkan Washington, savaşın sivil altyapıyı etkilemesinden endişeli. İsrail Büyükelçisi Jack Lew, barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için diplomasi çağrısında bulundu.

Olası Hedefler ve Stratejik Kararlar

İsrail merkezli Ynet gazetesine göre, Tel Aviv yönetimi potansiyel hedefler üzerinde düşünmeye başladı. Askeri uzman Yoav Zitun, sınırlı ancak etkili bir saldırı planlandığını belirtti. Hizbullah'a yönelik gerçekleştirilecek saldırılarda, hassas füzelerin depolandığı yerlerin hedef alınabileceği ifade ediliyor. Zitun, "Eğer saldırılar Beyrut'u etkilemiyorsa, etkisi sınırlı kalabilir." diye ekledi.

İlerleyiş ve Senaryolar

Walla internet sitesi, İsrail Ordusu’nun Kuzey Komutanlığı'nın, pek çok olasılığa karşı hazırlıklara başladığını iddia etti. Üst düzey analistler, Hizbullah hedeflerine yönelik geniş çaplı saldırı veya buna karşı savunma senaryolarının masada olduğunu bildiriyor.

İsrail'in ilerleyen günlerde yapacağı hamlelerle ilgili belirsizlik sürerken, durumun bölgedeki güvenlik dengelerini etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

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