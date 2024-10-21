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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Diplomatik Talepleri

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak için ABD'ye diplomatik taleplerini iletti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:44
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Diplomatik Talepleri

İsrail'in ABD'ye Yönlendirdiği Talepler

İsrail yönetiminin, Lübnan'a yönelik saldırıları sonlandırma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne çeşitli taleplerle içeren bir belge gönderdiği iddiaları gündeme geldi. Bu bilgi, Walla haber kaynağında yer aldı.

Başbakanlık Ofisi Belgeleri

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin hazırladığı belgenin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein'in Beyrut ziyaretinden önce Beyaz Saray'a ulaştırıldığı ifade edildi. Habere göre, Tel Aviv yönetiminin, Lübnan'a yönelik saldırıları sonlandırmak için öne sürdüğü talepler arasında, "İsrail ordusunun Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını ve Lübnan'ın güneyindeki askeri altyapısının tekrar inşasını engellemek için aktif uygulama yapmasına izin verilmesi" yer aldığı bildirildi.

Operasyon Serbestliği Talebi

İsrail'in ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da operasyon yapabilmesi için serbesti talep ettiği kaydedildi. Ancak, bu taleplerin BMGK'nın 1701 sayılı kararına aykırı olduğu dikkat çekildi.

Beyrut Yönetimine Etkileri

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, bu taleplerin Lübnan'ın egemenliğini zayıflatacağını ve Beyrut yönetiminin İsrail'in koşullarını kabul etme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.

BMGK 1701 Kararı Hakkında

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bu bölgedeki silahsızlandırmayı öngörüyor. Belgenin öngördüğü bölgede sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'in (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) varlığına izin verilmektedir. Ancak, Lübnan'ın güneyindeki bu alanda, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın etkin bir askeri varlığı bulunmaktadır.

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