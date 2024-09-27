İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırılarının gerçekleştirildiği bildirildi. Özellikle Hadasa köyünde çok sayıda füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

Hedef Alınan Noktalar

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda ve Nebatiye gibi çeşitli bölgelerde, son iki saat içinde silah depoları, füze rampaları ve askeri binaları hedef aldı. Ölü Sayısı ve Yerinden Olma

Şiddetli bombardımanlar sonucu, Lübnan makamlarının bildirdiğine göre toplamda 748 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 150 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah, karşı saldırılarında füzeleri kullanarak İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımanına yanıt veriyor. Ancak bu saldırılar genellikle İsrail askeri üslerini hedef alıyor ve büyük çapta bir hasar rapor edilmedi.

Göç Dalgası

Beyrut'un güney bölgelerinden kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanırken, Suriye'ye geçiş yapan kişilerin sayısının da arttığı bildiriliyor. Bu durum, insan hareketliliğini daha da karmaşık hale getiriyor.