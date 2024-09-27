DOLAR
34,16 -0,05%
EURO
38,23 0,19%
ALTIN
2.930,19 0,1%
BITCOIN
2.235.542,92 -1,11%

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu, yaralı sayısı ise 5 bini aştı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:00
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı

İsrail'in Hava Saldırıları Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında bugün itibarıyla 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Saldırıları Sürekli Artıyor

Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında el-Ebyad, İsrail ordusunun özellikle Lübnan'ın güney kesimlerine yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdığını belirtti. Bugünkü hava saldırıları sonucunda, çok sayıda yaralanan olduğunu da ifade etti.

Bakan Ebyad, 17-18 Eylül tarihlerindeki iletişim cihazlarının patlatılmasına yönelik saldırıların ardından, yaralananların uzun bir tedavi sürecine gireceğini vurguladı.

Yaralı Sayısı 5 Bini Geçti

Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş, saldırılar sonucunda yaralı sayısının 5 bini geçtikten sonra, bir kısmının tedavisinin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktardı. Bahhaş, hastanelerde tedavi gören yaralılar için iki sağlık merkezi tahsis ettiklerini duyurdu.

Toplam Ölüm Sayısı ve Göç Hareketleri

Hizbullah ile devam eden çatışmaların getirdiği yıkım büyüyor. 8 Ekim'den bu yana, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında toplamda 773 kişi hayatını kaybederken, 150 bin civarında insanın yerinden olduğu bildirildi. Hükümet, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra, bazı kişilerin Suriye'ye yöneldiğini kaydetti.

Hizbullah ise, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarına karşılık vermek için füzelerle karşılık veriyor. Ancak, İsrail tarafında sadece askeri üslerin hedef alındığı duyurulmuş, büyük çaplı hasar hakkında bilgi verilmemiştir.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Son Dakika Gelişmesi! Kamera Kayıtlarında Gizemli İki Kişi Daha Tespit Edildi
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Açıklaması
3
TCG Karadeniz Ereğli Gemisi İskenderun'da Vatandaşlara Açıldı
4
Kırgızistan'da Yeni Hava Yolu: Asman Airlines İç Hat Seferlerine Başladı
5
Erciş'te Keklik Avına Ceza: 1 Milyon Lira
6
Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Mesajı
7
Husiler Tel Aviv'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor