İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı

İsrail'in Hava Saldırıları Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında bugün itibarıyla 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Saldırıları Sürekli Artıyor

Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında el-Ebyad, İsrail ordusunun özellikle Lübnan'ın güney kesimlerine yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdığını belirtti. Bugünkü hava saldırıları sonucunda, çok sayıda yaralanan olduğunu da ifade etti.

Bakan Ebyad, 17-18 Eylül tarihlerindeki iletişim cihazlarının patlatılmasına yönelik saldırıların ardından, yaralananların uzun bir tedavi sürecine gireceğini vurguladı.

Yaralı Sayısı 5 Bini Geçti

Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş, saldırılar sonucunda yaralı sayısının 5 bini geçtikten sonra, bir kısmının tedavisinin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktardı. Bahhaş, hastanelerde tedavi gören yaralılar için iki sağlık merkezi tahsis ettiklerini duyurdu.

Toplam Ölüm Sayısı ve Göç Hareketleri

Hizbullah ile devam eden çatışmaların getirdiği yıkım büyüyor. 8 Ekim'den bu yana, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında toplamda 773 kişi hayatını kaybederken, 150 bin civarında insanın yerinden olduğu bildirildi. Hükümet, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra, bazı kişilerin Suriye'ye yöneldiğini kaydetti.

Hizbullah ise, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarına karşılık vermek için füzelerle karşılık veriyor. Ancak, İsrail tarafında sadece askeri üslerin hedef alındığı duyurulmuş, büyük çaplı hasar hakkında bilgi verilmemiştir.