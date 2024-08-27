İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları: 4 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusu, 4 kişinin yaralanmasına yol açan hava saldırılarını Lübnan'ın güneyindeki El-Mecadil ve Şeyhayn beldelerine gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, El-Mecadil beldesine yönelik düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Diğer Hava Saldırıları

Şeyhayn beldesinde ise 1 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, İsrail ordusunun Ülkenin doğusundaki El-Mecadil ovasını insansız hava aracı ile hedef aldığı belirtildi.

En-Nebatiye el-Fevka Saldırısı

İsrail savaş uçakları, En-Nebatiye el-Fevka beldesinin çevresine de hava saldırısı gerçekleştirdi. Sınır bölgesinde bulunan Ayta eş-Şaab beldesine ise ağır makineli silahlarla ateş açıldığı bildirildi. Bu saldırıların ciddi maddi hasara yol açtığı vurgulandı.