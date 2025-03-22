İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları: 4 Yaralı

İsrail Hava Saldırıları Lübnan'ı Vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı. Bu haber, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama ile doğrulandı.

Hava Saldırıları Detayları

İsrail savaş uçaklarının, Sur kentine ve çevresindeki İklim et-Tuffah ile Cizzin bölgelerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Ayrıca, doğudaki Baalbek bölgesi de saldırılardan nasibini aldı.

İlk Belirlemelere Göre Yaralı Sayısı

Açıklamalara göre, Sur'daki bir otoparkın bombalanması sonucu yaralananların sayısı 4 olarak tespit edildi. Öte yandan, İsrail ordusu, bugün Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin, hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Bu olayın ardından, Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği gözlemleniyor. Lübnan makamlarından alınan verilere göre, ateşkes sonrası düzenlenen saldırılarda en az 94 kişi yaşamını yitirdi ve 288 kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun sınır hattındaki beldelere girmesi ve ateşkes anlaşmasındaki çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.