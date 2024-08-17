İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Hava Saldırısı

İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldı ve bu saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde bir motosiklete saldırdı.

Saldırı sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

İkinci Saldırı

Ayrıca, NNA tarafından aktarılan bir diğer haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab çevresindeki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu bildirildi.