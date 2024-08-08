İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında 3 Yaralı

İsrail'in Yeni Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kesiminde bir araca yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 3 kişi yaralandı.

Lübnan Resmi Ajansından Açıklama

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, olay, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Yarin ile Cubeyn beldeleri arasındaki bir yolda hedef aldığı araçta meydana geldi. Sağlık Bakanlığından Bilgilendirme

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda yaralanan 3 kişinin durumu hakkında bilgi vererek, yaralıların ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildiğini açıkladı.