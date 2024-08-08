Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında 3 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:10
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında 3 Yaralı

İsrail'in Yeni Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kesiminde bir araca yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 3 kişi yaralandı.

Lübnan Resmi Ajansından Açıklama

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, olay, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Yarin ile Cubeyn beldeleri arasındaki bir yolda hedef aldığı araçta meydana geldi. Sağlık Bakanlığından Bilgilendirme

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda yaralanan 3 kişinin durumu hakkında bilgi vererek, yaralıların ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek