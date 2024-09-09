İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında Yaralılar Var

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde bulunan Hanin beldesine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kenti yakınlarındaki Hanin beldesini hedef aldığını belirtti. Yaralanan 4 kişi, bölgedeki hastanelere acil olarak sevk edildi.

Ayrı Bir Saldırı Daha Gerçekleşti

Saldırının ardından sabah saatlerinde aynı bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile de bir saldırı gerçekleştirildi. Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa beldesinin de havan toplarıyla vurulduğu bildirildi.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah tarafından yapılan açıklama da dikkat çekiciydi. Açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Suriye sınırı yakınındaki Mayan Baruch bölgesine roket atışları gerçekleştirdiği ve bazı hedeflerin vurulduğu ifade edildi.