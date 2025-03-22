İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: 1 Kadın Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:33
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: 1 Kadın Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava ve Topçu Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan beldelere yönelik düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kadının hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hıyam beldesine yönelik topçu atışları ve hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Nebatiye Bölgesi Hedef Alındı

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında, Nebatiye vilayetine bağlı Tulin beldesinin hedef alındığı, burada bir kadın hayatını kaybederken 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Keferkila beldesine yönelik saldırılarda 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordu radyosu, saldırıların ilk aşamasında güneydeki Nebatiye bölgesine odaklanıldığını belirtti. Ayrıca, ordunun, Lübnan'ın kuzeyine fırlatılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini de duyurdu.

Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından yapılan saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ve 288 kişi yaralandı.

Kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada hâlâ varlığını sürdürüyor.

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