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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda 2 kişiyi öldürdü. Saldırılarda gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:49
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kasabalara düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi, saldırılar hakkında bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının El-Malikiye kasabasını hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Bunun yanı sıra El-Hiyam kasabasına yapılan bir diğer saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gerilimin Tırmanması

İsrail'in Beyrut'ta gerçekleşen hava saldırısının ardından sınırda gerginlik arttı. Ordu, dün akşam saatlerinden itibaren Lübnan topraklarından yaklaşık 150 roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyinde Hayfa şehri çevresine yönelik olarak 8 Ekim'den bu yana ilk defa "Fadi-1" ve "Fadi-2" füzelerini kullanarak roket saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrası İsrail'in kuzeyinde 'alarm' durumu ilan edildi.

Uluslararası Tepkiler ve Sonuçlar

Öte yandan, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3'ü çocuk, 7'si kadın toplamda 45 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, bu saldırıda 15 mensubunun öldüğünü bildirmişti. Uluslararası toplum, artan bu saldırıların bölgede savaş riskini artırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail, çatışmalardan dolayı Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesini hedeflerken, Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların yalnızca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasıyla sona erebileceğini savunuyor.

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