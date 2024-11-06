DOLAR
34,2 0,21%
EURO
36,79 2,01%
ALTIN
2.932 2,92%
BITCOIN
2.574.702,01 -8,37%

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölü sayısı 3,050'ye, yaralı sayısı ise 13,658'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:35
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları, ülkede büyük bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerle, yaşamını yitirenlerin sayısı 3,050'ye yükseldi.

Güncel Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü saldırılar sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve 105 kişinin yaralandığını açıkladı. Böylece, genel olarak ölü sayısının 3,050'e, yaralı sayısının ise 13,658'e ulaştığı bildirildi.

Göç Dalgası ve Sığınmacılar

Öte yandan, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgalarının devam ettiği belirtiliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 539 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu durum, Lübnan'daki savaş ortamının insanları nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sağlık ve güvenlik durumu kritik seviyelere ulaşırken, uluslararası toplumun nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Hastaneye Sevk Edildi
2
Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları Maçı Birlikte İzledi
3
Bingöl'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Suudi Arabistan ve Fas'tan Trump'a Tebrik Telefonları
6
İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Saldırılarda Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?