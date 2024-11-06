İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları, ülkede büyük bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerle, yaşamını yitirenlerin sayısı 3,050'ye yükseldi.

Güncel Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü saldırılar sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve 105 kişinin yaralandığını açıkladı. Böylece, genel olarak ölü sayısının 3,050'e, yaralı sayısının ise 13,658'e ulaştığı bildirildi.

Göç Dalgası ve Sığınmacılar

Öte yandan, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgalarının devam ettiği belirtiliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 539 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu durum, Lübnan'daki savaş ortamının insanları nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sağlık ve güvenlik durumu kritik seviyelere ulaşırken, uluslararası toplumun nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.