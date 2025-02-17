İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi beklenirken, bölgede saldırılara devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde 3 bölgeye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

İsrail uçakları, Sur ilçesinde bulunan Tayr Harfa'nın Ayn ez-Zerka bölgesine hava saldırısı gerçekleştirirken, güneydeki Aişiye beldesine de saldırılar düzenlendi. Her iki saldırının da Litani Nehri yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Ayrıca, Mercayun ilçesine bağlı Adise beldesine de bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Ateşkes Süreci ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun güneyde “tam olarak yerleşmediğini” iddia ederek bu süreci 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi ise yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde konutlar ve tarım arazileri de büyük çapta yıkıma neden oluyor.