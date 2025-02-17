İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 3 bölgeye saldırarak ateşkesi ihlal etti. Can kaybı veya yaralı olduğu bilgisi henüz netlik kazanmadı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:45
İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi beklenirken, bölgede saldırılara devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde 3 bölgeye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

İsrail uçakları, Sur ilçesinde bulunan Tayr Harfa'nın Ayn ez-Zerka bölgesine hava saldırısı gerçekleştirirken, güneydeki Aişiye beldesine de saldırılar düzenlendi. Her iki saldırının da Litani Nehri yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Ayrıca, Mercayun ilçesine bağlı Adise beldesine de bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Ateşkes Süreci ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun güneyde “tam olarak yerleşmediğini” iddia ederek bu süreci 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi ise yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde konutlar ve tarım arazileri de büyük çapta yıkıma neden oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
2
Rusya 174 Örgütü Terörist Listesine Dahil Etti
3
Erzincan'da Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: 11 Yaralı
4
Saraybosna'da İsrail Kadın Buz Hokeyi Takımına Protesto
5
Washington'da Trump ve Elon Musk'a Karşı Büyük Protesto!
6
Hakan Taşıyan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası 'İtirazım Var' Konserinde Dinleyicileri Kendine Çekti
7
İran ve Sudan, Tahran'da İkili İlişkiler ve Bölgesel Konuları Ele Aldı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği