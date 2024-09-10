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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Bir Hizbullah Mensubu Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen saldırılarda Hizbullah'ın bir komutanını öldürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:53
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Bir Hizbullah Mensubu Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürmekte olan çatışmalarda Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, yaptığı resmi açıklamada, Muhammed Kasım eş-Şair adlı mensubunun saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı zamanda, İsrail ordusu bu saldırıda Hizbullah'ın 'Rıdvan' Biriminin komutanı olan eş-Şair'i hedef aldığını belirtti.

Çatışmaların Sonuçları

İsrail ordusunun açıklamasında, Shair’in öldürülmesinin, Hizbullah’ın Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönelik operasyonlar yapma yeteneğine ciddi bir darbe vurduğu ifade edildi. Bu süreçte, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar neticesinde, düşen Hizbullah mensuplarının sayısı 435 olarak kaydedildi.

Diğer Olaylar

Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu sabah Batı Bekaa bölgesinde gerçekleştirilen bir başka saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını bildirmiştir.

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