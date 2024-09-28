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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Son iki haftada İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1.030 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 1.640'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:21
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, son iki hafta içinde İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucunda 1.030 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.352 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Özellikle 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmaların ardından, 1640 kişinin yaşamını yitirdiği, bunların 104'ünün çocuk ve 194'ünün kadın olduğu belirtildi.

Detaylı Bilgiler Basın Toplantısında Açıklandı

Beyrut'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Bakan Ebyad, İsrail ordusunun 8 Ekim'den önceki saldırıları sırasında 610 kişinin, bu dönemde ise 1.030 kişinin öldüğünü ve 2.056 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çatışmalar ve İnsani Durum

Son iki haftada kaydedilen can kaybı istatistikleri arasında 156 kadın ve 87 çocuğun bulunduğu bilgisi dikkat çekti. Ayrıca, son günlerde süren saldırılarda 11 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakan Ebyad, bu süre içinde toplam yaralı sayısının 8.408'e ulaştığını ifade ederken, hâlâ enkaz altında kalan veya kimliği tespit edilemeyen birçok kişinin olduğunu vurguladı.

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