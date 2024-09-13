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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucunda iki Hizbullah üyesi yaşamını yitirdi. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 01:39
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail-Lübnan Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucunda, Hizbullah'a mensup iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hizbullah, 1993 doğumlu Sadık Mustafa Mübarek ve 1998 doğumlu Sacid Muhammed Mustafa'nın şehit düştüğünün bilgisini verdi.

Çatışmaların Bilançosu Artıyor

Son olaylarla birlikte, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar neticesinde, Hizbullah'a ait toplamda 439 üyenin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu çatışmalar, özellikle Gazze'ye düzenlenen saldırıların ardından yoğunlaşmış durumda.

"Mavi Hat" Üzerindeki Karşılıklı Çatışmalar

Lübnan ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasındaki gerginlik, "Mavi Hat" olarak bilinen sınır hattı boyunca devam ediyor. Çatışmaların, taraflar arasında tırmanan gerilimle birlikte artması, bölgedeki durumu daha da ıslah edilmez bir hale getiriyor.

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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

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