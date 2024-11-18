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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında İki Sağlık Görevlisi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda iki sağlık görevlisi daha hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam 3 bin 481 kişi öldü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:46
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında İki Sağlık Görevlisi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 2 sağlık görevlisi daha yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu üzücü gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Kana bölgesinde sağlık görevlilerini hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İsrail'in uluslararası yasaları ve insani normları ihlale devam ettiği" vurgulandı.

Bu sabah saatlerinde, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Arabsalim bölgesindeki Hizbullah'a ait bir sağlık merkezini bombaladı ve bu saldırılar sonucunda 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bint Cubeyl'de 6 Sağlık Görevlisinin Cesedi Bulundu

Lübnan Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün gece Nebatiye kenti yakınlarındaki Arabsalim bölgesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 6 sağlık çalışanının cesetlerine ulaştıklarını açıkladı.

İsrail'in Saldırılarında Ciddi Kayıplar

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalarda, toplam 3 bin 481 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 896'sı kadın ve çocuk, 210'u ise sağlık çalışanı olmak üzere anlaşıldı. Ayrıca, 14 bin 786 kişi yaralandı.

Öte yandan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023’te Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah, bu saldırılara karşılık roket ve füzelerle karşılık vermekte ve İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan saldırılarda büyük bir hasarın bildirilmediği öğrenildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgaları devam ederken, Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilenlerin 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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