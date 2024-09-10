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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Ölüm ve Yaralılar

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:44
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Ölüm ve Yaralılar

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Yeni gelen bilgilere göre, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bab Maraa - Sagbin Yolunda Saldırı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, İHA ile Batı Bekaa bölgesindeki Bab Maraa - Sagbin yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Saldırı sırasında yolda bir aracın da bulunduğu belirtilirken, atılan roketin bu aracın ya da motosikletin üzerine düşüp düşmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmiyor.

Nebatiye ve Cuvaya'daki Saldırılar

Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye bölgesinde İsrail hava saldırısının bir binayı hedef aldığı, bu olayda 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cuvaya beldesine yönelik düzenlediği saldırıda da bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan'dan Yapılan Roket Atışları

İsrail ordusu, kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurarak, Lübnan'dan 45 roketin atıldığını tespit etti. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın İsrail askeri hedeflerine karşı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

İkili çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte 435 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirilmekte.

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