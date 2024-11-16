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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında 4 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:09
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında 4 Ölü

İsrail'in Sur Bölgesindeki Hava Saldırıları Can Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Artan Hava Saldırıları

Gece saatlerinden itibaren Sur bölgesindeki beldelere hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, çeşitli noktalara İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi. Hedef alınan yerler arasında Burc Rahal, Bafliye, Rimadiye, Batuliye, Mecdlezun ve Şem beldeleri ile Rüşdiye Mülteci Kampı yer aldı.

Yıkıma Yol Açan Saldırılar

Özellikle Burc Rahal beldesine yapılan saldırılarda bazı evler yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri, Rimadiye beldesinde bombalanan bir evin enkazından da iki kişinin cenazesini çıkardı.

Yaralılar ve Hedefler

Ayrıca, Sur bölgesinin kuzey girişinde bir aracı ve motosikleti hedef alan bir İHA saldırısında da çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor.

Bu olay, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olurken, sivil halk üzerindeki etkileri ciddi şekilde hissedilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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