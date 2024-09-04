İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı Sonrası Can Kayıpları

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik airstrikes gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda bir kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Alınan Bilgiler doğrultusunda, İsrail'in Kabriha beldesine düzenlediği saldırılarda bir kadın yaşamını yitirdi. Ayrıca, 12 yaşında bir çocuk ile bir yetişkin de yaralandı.

Saldırılar bununla sınırlı kalmadı; Hula beldesine yapılan saldırıda 3 kişi, El-Hiyam beldesine yönelik saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

Devam Eden Çatışmalar nedeniyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor.