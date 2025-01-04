İsrail'in Lübnan Ateşkesine İhlalleri Sürüyor: 39'uncu Günde 16 Yeni İhlal

İsrail, Lübnan ile Yürütülen Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 39'uncu gününde 16 kez ihlal ederek, ateşkes sürecine olan güveni tehlikeye atıyor. 27 Kasım'dan bu yana yapılan ihlallerin toplam sayısı 383'e ulaşırken, bu saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti ve 37 kişi yaralandı.

NNA'nın Raporu

Lübnan haber ajansı NNAya göre, bu ihlaller özellikle Lübnan'ın güneyinde, Sur ve Nebatiye bölgelerinde yoğunlaşırken, İsrail ordusuna ait askeri araçların çeşitli beldelerde konuşlanması dikkat çekti.

Askeri Hareketlilik ve Hedefler

İsrail ordusunun Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Dubiye bölgesinde bir spor kompleksini hedef aldığı ve Taybe ile Rabbu Selasin beldeleri arasında çok sayıda yapıyı havaya uçurduğu bildirildi. Ayrıca, Nebatiye çevresinde İsrail dronlarının alçak irtifada uçtuğu tespit edildi.

BM UNIFIL Açıklaması

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lebbune beldesindeki mavi varili yıktığını ve Lübnan ordusuna ait gözlem kulesini imha ettiğini açıkladı. Bu eylemlerin, BMGK'nin 1701 sayılı kararı ve uluslararası hukuka açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten beri toplam 4 bin kişi öldü; bunlardan 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olarak kaydedildi. Ayrıca 16 binden fazla kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Ateşkes Anlaşması ve Gelecek Süreç

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın faaliyetlerini engellemesini ve İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik her türlü askeri saldırının yapılmamasını öngörüyor.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Ancak, yaşanan ihlaller bu sürecin ciddi bir çatışma ortamında gerçekleşeceğini düşündürüyor.

İsrail, bugüne kadar sadece iki beldeden çekilmiş durumda; bu durum, ateşkesin devamlılığı hakkında soru işaretlerini artırıyor.