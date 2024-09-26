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İsrail'in Lübnan Bombardımanı: 650'den Fazla Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 650'den fazla insan hayatını kaybetti, durum giderek kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:14
İsrail'in Lübnan Bombardımanı: 650'den Fazla Can Kaybı

İsrail’in Hava Saldırıları Lübnan’da Can Kayıplarını Artırıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının 20 Eylül Cuma günü başlattığı bombardımanların ardından 650’den fazla insanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu kayıplar arasında en az 50 çocuk ve 95 kadın bulunmaktadır.

Artan Can Kaybı ve Göç

Savaş uçaklarının aralıksız sürdürdüğü saldırılar, yalnızca can kaybını artırmakla kalmamış, aynı zamanda bölgedeki insanları yerlerinden de etmiştir. Bakanlık, 150 bin kişinin evlerinden zorla ayrıldığını ve 70 bin kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Sosyal Medya Tepkileri

Sosyal medyada, Lübnanlı aileler kaybettikleri çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "Çocuklarının Gazze'deki çocuklar gibi şehit düştüklerine" dikkat çekti.

Ailelerin Yaşam Mücadelesi

Evlerini terk eden Lübnanlıların birçoğu, çocuklarıyla birlikte okullarda geçici yaşam alanları bulmaya çalışıyor. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç devam ederken, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı da artarak sürmekte. Durumun aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

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