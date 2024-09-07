İsrail'in Lübnan'da Sivil Savunma Ekiplerine Yönelik Saldırısı: 3 Ölü

İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonrası Sivil Savunma Ekipleri Cinnet Geçiriyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Farun ve Kabriha bölgelerinde sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarda, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, yapılan yazılı açıklamada sivil savunma ekiplerinin, İsrail'in Farun kasabasında neden olduğu yangını söndürmek için bölgeye gittiğini belirtti.İlk yardım görevlileri hedefte

İsrail'in, bu ekiplere yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 3 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2'sinin yaralandığı bildirildi. Merkez, Kabriha'daki saldırının da sivil savunma ekiplerine yönelik olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı'nın Kınaması

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Abyad, bu saldırıları en güçlü şekilde kınayarak, sağlık görevlilerinin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Bakan, şimdiye kadar 25 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini ve 94 sağlık çalışanının yaralandığını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Acil Toplantı Çağrısında Bulundu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerine yönelik saldırıları kınadı. Mikati, Batılı ülkelerin büyükelçilerini acil bir toplantıya davet ederek durumu uluslararası güvenlik konularına taşıyacağını belirtti.

Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini korurken, uluslararası toplumun bu tür insani krizlere karşı daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiği ifade edildi.