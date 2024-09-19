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İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazı Patlamaları için Paravan Şirket Kurduğu İddia Edildi

Lübnan'daki patlayan çağrı cihazlarının ardında İsrail'in paravan şirketleri olduğu öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:44
İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazı Patlamaları için Paravan Şirket Kurduğu İddia Edildi

İsrail ve Patlayan Çağrı Cihazları İddiaları

ABD'nin önde gelen haber kaynaklarından biri olan New York Times, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazı patlamalarının arkasında İsrail'in paravan şirketler kurarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Eski ve halen görevde olan 12 güvenlik uzmanı, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gizli Şirketler ve Üretim Süreci

İsminin açıklanmasını istemeyen üç istihbarat çalışanı, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını satan BAC Consulting KFT'nin, İsrail tarafından oluşturulan bir paravan şirket olduğunu savundu. Bu kişilerin ifadesine göre, çağrı cihazlarını üreten İsrail istihbarat görevlilerinin kimliğini gizlemek adına en az iki başka paravan şirket daha kurulmuştur. Ancak bu şirketlerin isimleri ve detayları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Hedef Hizbullah

İstihbarat uzmanları, BAC Consulting'in başlangıçta sıradan müşterilere çağrı cihazları ürettiğini ancak esas hedefinin Hizbullah olduğunu vurguladı. Bu amaçla üretilen cihazların pillerinin patlayıcı madde olan PETN içerdiği ifade edildi. Cihazların, 2022 yazından itibaren Hizbullah'a sınırlı sayıda gönderilmeye başlandığı belirtildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cep telefonu kullanımını yasaklayan açıklaması sonrasında üretimin hızlandığı kaydedildi.

Olaylar ve Sonuçları

17 Eylül'de, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları bir anda patladı. Bu olayda ikisi çocuk toplam 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Bir gün sonra gerçekleşen telsiz patlamalarında ise 25 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübanlı yetkililer, bu patlamalara İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten itibaren taraflar arasında sık sık meydana gelen çatışmalar, bu gelişmelerle daha da tırmanma riski taşıyor.

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