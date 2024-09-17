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İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazı Patlamaları Üzerine Tartışmalı İddialar

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatırken ABD'ye bilgi vermediği öne sürüldü, çatışmalar tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:14
İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazı Patlamaları Üzerine Tartışmalı İddialar

İsrail'in İddialı Hamlesi

İsrail'in, Lübnan'daki çağrı cihazlarına yönelik gerçekleştirdiği patlamaların ardından, ABD yönetiminin bu durumdan haberdar olmadığı iddia ediliyor. Axios haber platformunun iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, İsrail, bu harekete geçmeden önce Biden yönetimine bilgi vermedi.

Güvenlik Toplantısı ve Karar Alınması

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey kabine üyeleri ile güvenlik kurumlarının liderlerinin katıldığı bir toplantıda bu saldırının onayını aldı. Ayrıca, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Tel Aviv’deki ordu komuta merkezinde bir araya geldiğini belirtti.

Hizbullah ile Çatışmalardaki Artış

Daha sonra yapılan açıklamalarda, İsrail'in Hizbullah ile çatışmayı yeni bir seviyeye taşımak amacıyla bu operasyonu gerçekleştirdiği, ancak tam ölçekli bir savaşa girmemeye özen gösterdiği vurgulandı.

Yaşanan Patlama ve Sonuçları

Lübnan'daki patlamalarda, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu olayda biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2800 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 200’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

İsrail'den Gelen Sessizlik

İsrail hükümetinden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalarda artan gerilim dikkat çekiyor.

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