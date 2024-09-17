İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazlarına Saldırısı: Yüzlerce Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülkenin farklı noktalarında çağrı cihazlarının patlaması neticesinde çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Olayın Detayları

Bölgedeki resmi ajans NNA'nın aktardığına göre, İsrail'in 'pager' olarak bilinen çağrı cihazlarına sızarak bu cihazları patlattığı bildirilmektedir. Olay, Beyrut'un güney banliyöleri ile diğer birçok bölgede gerçekleşti.

Yaralanmaların Nedenleri

Ajansın haberinde, "İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak patlatılan pager sistemleri sonucunda birçok kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

Görüntüler Sosyal Medyada

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, kullanıcılarının üzerinde patladığı anların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Bu görüntüler, cihazların sinyal vermesinin ardından sahipleri tarafından alındığını ve bu esnada infilak ederek yaralanmalara yol açtığını göstermektedir.

Öte yandan yaralılar arasında Hizbullah üyelerinin de bulunduğu bildirilmektedir.

Olay, bölgede büyük bir tedirginlik yaratırken, yerel halk olayın detaylarını ve yaşanan gelişmeleri endişeyle takip etmektedir.