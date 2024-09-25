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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları Can Kaybını Artırdı

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 223'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:42
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları Can Kaybını Artırdı

İsrail'in Serin saldırıları sürüyor

Bugün, İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında can kaybı 51'e, yaralı sayısı ise 223'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, yaptığı basın toplantısında, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, "İsrail'in saldırıları sonucunda 51 kişi hayatını kaybetti, 223 kişi ise yaralandı." şeklinde konuştu.

Sağlık Durumu Üzerine Vurgu

Bakan, özellikle kronik hastalıkları bulunan kişilerin sağlık durumunu gözeterek, saldırıların etkilerini azaltmak ve mağdurlara yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

23 Eylül'den bu yana sarsıcı bir şekilde devam eden saldırılarda toplam can kaybı ise 609'a ulaştı.

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