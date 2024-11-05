İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Hava Saldırıları Artarak Sürüyor

İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırılarını gece ve sabah saatlerinde de devam ettiriyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, bölgedeki çeşitli noktalara karşı şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların Merkez Noktaları

Saldırılar sırasında Sayda’ya bağlı Harayip kasabasına bir saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca Nebatiye’deki Kefr Tibnit kasabasında bir evin hedef alındığı bildirildi. Gece boyunca yoğunlaşan saldırılar ise Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine odaklandı.

Sivil Kayıplar ve Hasar

İsrail ordusu, Marub kasabasında bir binayı hedef alarak büyük hasara sebep oldu ve sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında resmi bilgi verilmedi.

Bint Cubeyl'deki pazar yeri silahlı saldırıya uğrayarak dükkanlar ciddi şekilde hasar gördü. Ayrıca, Haris kasabasında düzenlenen insansız hava aracı saldırısı bir kişinin ölümüne ve caminin yıkılmasına yol açtı. Deyrkifa kasabasına yönelik hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Karada Çatışmalar Devam Ediyor

Hizbullah, Hanuk el-Kessara bölgesinde Rumeyş kasabasından gelen saldırı girişimine karşı direniş gösterirken, bu yönde gece boyunca süren çatışmalar kaydedildi. İsrail ordusu bazı askerlerini kaybederken, Hizbullah’ın 50'den fazla saldırı ve savunma operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

İnsan Kaybı ve Yerinden Edilenler

8 Ekim 2023'ten bu yana, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu çatışmalar sonucunda 104 çocuk ve 194 kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 492 kişi yaralandı. Hizbullah tarafından cevaben başlatılan roket ve füze saldırıları, İsrail ordusunun üslerine yönelik gerçekleştirildi, ancak büyük hasar kaydedilmedi.

İsrail'in bombardımanları, Lübnan’da yüz binlerce insanın yerinden edilmesine neden oldu. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 539 binden fazla kişinin Suriye’ye geçtiğini duyurdu.