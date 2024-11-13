İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 6 Ölü, 15 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Sonrası Acı Bilanço

İsrail ordusunun, Lübnan'ın batısındaki Cebel-i Lübnan bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Detaylar ve İlk Bilgiler

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Cebel-i Lübnan'ın güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda büyük hasar meydana gelirken, yangın çıktığı kaydedildi.

Olayın ardından enkaz altında kalanlara ulaşılaması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddet Tırmanıyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırılarda, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 3 bin 287 kişi hayatını kaybetti. Bu ölülerin arasında 203 çocuk ve 644 kadın bulunuyor.

Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Yerinden Edilen Bireyler

Son saldırılar nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.