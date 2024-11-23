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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 9 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:27
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'da 3 Katlı Bina Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırılar Şemsitar beldesinde yer alan 3 katlı bir binaya yönelik yapıldı. Hava saldırısının ardından 4 kişinin durumu kritik olup, toplamda 9 kişi yaralandı.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Hedef alınan binada, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürmekte.

Aynı beldede düzenlenen bir başka saldırıda ise, bir anne ile birlikte 4 çocuğundan oluşan 5 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetmişti.

Çatışmalar Devam Ediyor

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden kontrollü çatışmaların ışığında, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirilmişti. Ayrıca, 30 Eylül tarihi itibarıyla, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları başladı.

İsrail ayrıca, Dahiye bölgesi başta olmak üzere başkent Beyrut’u da sık sık hava saldırıları ile hedef alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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