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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 9 Aile Bireyi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirdi. Güneyde göç dalgası sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:41
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 9 Aile Bireyi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'da Gerçekleştirdiği Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinde sabah saatlerinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 9 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayın ardından Lübnan resmi ajansı NNA, saldırının detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

Güneydeki Bombardıman Artıyor

NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, geceden itibaren güney bölgelere yönelik bombardımanlarını artırdı. Şeba bölgesinde bulunan 3 katlı bir evin hedef alındığı belirtilirken, Burc Rehhal civarında metruk bir yapının da bombalandığı ve çevresindeki birçok binanın hasar gördüğü ifade edildi.

Diğer Hava Saldırıları ve Etkileri

Haberde, İsrail'in Deyr Kanun en-Nehr, El-Halusiye, Debal, El-Bazuriye, Şehabiye, El-Abasiye, Kadmus, Cel el-Bahr ve Sur edindeyse başka kentlerine de hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail’in artan hava saldırılarından kaçan Lübnan halkı, güney bölgelerden başkent Beyrut ve diğer güvenli alanlara göç etmeye devam ediyor. Son yapılan saldırılarda, bölgedeki isyanın ve çatışmaların tırmanmasıyla birlikte, 748 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sığınmacı Durumu

Lübnan'daki makamların aktardığına göre, şiddetlenen bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah ise, İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu kesimlerine yönelik yoğun bombardımanlarına füzelerle karşılık veriyor; ancak İsrail tarafında büyük hasara dair bir açıklama yapılmadı.

Güneyden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç eden insanların sayısının yanı sıra, Suriye'ye göç edenlerin de bulunması dikkat çekiyor.

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