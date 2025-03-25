İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin ölümüne yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 00:58
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısında Bulundu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye kentine bağlı Kakaiye el-Cisr beldesinde gerçekleşen bu saldırının detaylarını açıkladı.

Açıklamada, saldırının bir İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapıldığı ve saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Bu olay, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde yaşandı.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu sözleşmeyi ihlal ettiği bildiriliyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından gerçekleşen saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, sınır hattındaki beldelere yönelik kara saldırıları gerçekleştirerek ateşkes anlaşmasının geri çekilme maddesine uymadan Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi stratejik noktalarda varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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