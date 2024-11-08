İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentindeki bir binayı hedef alarak düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Bina Tamamen Yıkıldı

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Kefr Tibnit kasabasında ana cadde üzerindeki bir yapıya saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırı sonucunda, hem dükkanların hem de konutların bulunduğu bina tamamen yıkılırken, iki kişi yaşamını yitirdi.

Diğer Saldırılar ve Can Kaybı

İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde Nebatiye'nin Zibdin kasabasında bir okulun yakınına gerçekleştirdiği saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda sabah saatlerinde Tayr Harfa kasabasına düzenlenen bir başka saldırı sonucunda bir sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

Hizbullah ile Süregelen Çatışmalar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgesine yoğun hava saldırıları başlattı.

Bunun yanı sıra, 30 Eylül 2023 tarihinde de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları düzenlendi.