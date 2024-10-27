İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Saldırıları Sonucu 13 Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Güney Lübnan'ın Sayda ilçesine düzenlenen bir hava saldırısında 8 kişi öldü ve 25 kişi yaralandı.

Hava Saldırıları ve Çatışmalar

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail'in güneydeki Sur ve Nebatiye gibi çeşitli noktalara çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Nebatiye'de bir köydeki eve yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, Yarin kasabasında ise İsrail ordusu ile Hizbullah kuvvetleri arasında sıcak çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Bölgenin doğusunda yer alan Baalbek'te, bir minibüsün hedef alındığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İsrail ordusunun gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda ise toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çatışmaların Ardından Gelen Kayıplar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda, İsrail 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgesine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Resmi verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2.653 kişi hayatını kaybetti, 12.360 kişi ise yaralandı.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalgası

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney bölgelerden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen vatandaşlardan 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Ancak, İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmedi.