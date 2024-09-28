İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye ili ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, 12 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar arasında doktor, hemşire ve ilk yardım çalışanları da bulunuyor.

Saldırının Hedefleri

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) tarafından yapılan açıklamalara göre, saldırılar sivil savunma ve sağlık merkezlerine yönelik düzenlendi. Nebatiye iline bağlı Tayba ve Deyr Suryan beldeleri ile Beyrut'un Dahiye bölgesinde yer alan sağlık kuruluşları hedef alındı.

Ateşkes Olmadan Saldırılar Devam Ediyor

İsrail’in bombardımanlarında, kritik yapılar ve yerleşim alanları büyük hasar gördü. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda 40'tan fazla yer vuruldu ve yangınlar çıktı.

Ölü Sayısı ve Göç

8 Ekim tarihinden bu yana Hizbullah ile çatışmalara girişen İsrail ordusunun hava saldırılarında, Lübnan'da toplam 783 kişi hayatını kaybetti. Sadece bu dönemde, 150 bine yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan hükümetinin verilerine göre, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600’e ulaştı ve yerel okullar ile kamu binaları barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Sonuç Olarak

İsrail ordusunun Lübnan’a karşı sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor ve sivillerin hayatını tehdit ediyor. Önümüzdeki günlerde durumun nasıl evrileceği ise belirsizliğini koruyor.