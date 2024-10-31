İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Çalışanlarına Zarar Veriyor

Son Gelişmeler: Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olayla birlikte, ülkedeki saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 178'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Güney ilinin Sur ilçesine bağlı Derdağıyya kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldığını bildirdi. Saldırıda 4 ilk yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Sur'a bağlı Sela kasabasında aynı kuruma ait bir araca düzenlediği saldırıda, aracın yanmasına rağmen içindeki sağlık çalışanlarının mucize eseri kurtulduğu belirtildi. Böylelikle toplam sağlık görevlisi kaybı 178'e, hedef alınan araç sayısı ise 246'ya ulaştı.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2 bin 822 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam arasında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere, 12 bin 937 kişi de yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füze saldırıları düzenliyor. Ancak bu saldırılarda, İsrail tarafında büyük hasar rapor edilmediği kaydediliyor.

Yerinden Edilen Kişiler

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.