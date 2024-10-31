DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,3 -0,17%
ALTIN
3.021,24 1,61%
BITCOIN
2.418.793,97 2,89%

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Çalışanlarına Zarar Veriyor

Lübnan'daki saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 178'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:00
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Çalışanlarına Zarar Veriyor

Son Gelişmeler: Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olayla birlikte, ülkedeki saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 178'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Güney ilinin Sur ilçesine bağlı Derdağıyya kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldığını bildirdi. Saldırıda 4 ilk yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Sur'a bağlı Sela kasabasında aynı kuruma ait bir araca düzenlediği saldırıda, aracın yanmasına rağmen içindeki sağlık çalışanlarının mucize eseri kurtulduğu belirtildi. Böylelikle toplam sağlık görevlisi kaybı 178'e, hedef alınan araç sayısı ise 246'ya ulaştı.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2 bin 822 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam arasında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere, 12 bin 937 kişi de yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füze saldırıları düzenliyor. Ancak bu saldırılarda, İsrail tarafında büyük hasar rapor edilmediği kaydediliyor.

Yerinden Edilen Kişiler

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı