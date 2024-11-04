İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Ölü Sayısı 3000'i Geçti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor
İsrail ordusunun Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3002'ye, yaralı sayısı ise 13492'ye yükselmiştir.
Son Saldırılarda Can Kayıpları Arttı
Son dünkü saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştır. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrak ordusunun ataklarının devam ettiği bilgisi aktarılmıştır.
Göç Dalgası Sürüyor
Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini belirtmiştir.