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İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 3 Kız Kardeş ve Annesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği bir saldırıda Gambiya'dan gelen bir aile hayatını kaybetti. Olaya ilişkin taziye mesajı yayınlandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:05
İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 3 Kız Kardeş ve Annesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybeden Aile

Lübnan'ın güneyindeki Hanaway bölgesinde, Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrenci ailesi olan Muna Katbay ve üç kızı, Zeina, Zahraa ve Banin, 23 Eylül sabahı, İsrail'in gerçekleştirdiği bir bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Aile Ziyareti İçin Lübnan'daydılar

AA'nın aktardığı bilgilere göre, Katbay ailesi, yakınlarının vefatı üzerine Lübnan'a gitti. Babaları Muhammed Katbay ise Gambiya'da kalmayı tercih etti. Hayatını kaybeden Muna Katbay, kızlarıyla birlikte, saldırı sırasında yaşadıkları korku dolu anları telefon konuşması sırasında hissetti. O an, patlama sesleriyle birlikte çığlık atan çocuklarının korkmuş hali, telefon görüşmesini sonlandırmasına yol açtı.

Katbay Kardeşlerin Öğrenim Hayatı

İnsani yardım projeleri kapsamında Gambiya'da eğitim gören 4 yaşındaki Banin, 5 yaşındaki Zahraa ve 9 yaşındaki Zeina'nın temsilen gittiği Maarif Okulu, onların yokluğuyla derin bir üzüntü içinde. Arkadaşları ve öğretmenleri, sınıflarında kalan boş sıralarının acısını yaşıyor.

Emine Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu trajik olayla ilgili taziye mesajı paylaştı. Özellikle 2020 yılında Gambiya'daki okul açılışında birlikte fotoğraf çektirdiği Zeina Katbay ve ailesinin hayatını kaybetmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Ayrıca, yaşananların uluslararası adaletin sağlanması için bir çağrı olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, "Gözlerini acıya kapatanlar, yüreklerinde zulmün izini taşır. Allah, bu masumların ruhunu kutsasın." mesajı ile yaşananların kaygı verici olduğunu ifade etti.

Sona Eren Bir Hayat

Hayatlarını kaybeden Katbay ailesinin kaybı, yalnızca bir aile için değil, tüm insanlık için bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Merhamet ve adalet temennisi, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için bir ümit taşımaktadır.

Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrencisi 3 kız kardeş Zeina, Zahraa ve Banin ile anneleri...

Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrencisi 3 kız kardeş Zeina, Zahraa ve Banin ile anneleri Muna Katbay, aile ziyareti için gittikleri ülkeleri Lübnan'ın güneyinde, 23 Eylül sabah İsrail'in saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

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