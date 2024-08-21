İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında Aksa Şehitleri Tugayı Yetkilisi Öldürüldü

İsrail'in Saldırısı ve Sonuçları

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucunda, Aksa Şehitleri Tugayı'nın yetkilisi Halil El-Makdah'ın öldüğü duyuruldu.

Detaylar Ortaya Çıktı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırı Sayda'nın Villat bölgesinde meydana geldi. Halil El-Makdah'ın, Fetih Hareketi'nin Lübnan sorumlusunun kardeşi olduğu belirtildi. Fetih Hareketi'nin Lübnan sorumlusunun kardeşi olan Münir El-Fatih, Makdah'ın ölümünü onaylayarak, "Zafere ve şehadete giden yol budur. Bu cinayetler, bizi daha da güçlendirir," ifadesini kullandı.

Askeri Rütbe ve Çatışmalar

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonda yayınlanan bilgilerde, Makdah'ın Aksa Şehitleri Tugayı'nın "tuğgeneral" rütbesinde bir komutan olduğu belirtildi. Ayrıca, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında süregelen çatışmalar da dikkat çekmektedir.