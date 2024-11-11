İsrail'in Lübnan'daki Yıkımı Devam Ediyor: 40 Binden Fazla Konut Yok Oldu

İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Havadan Yıkımını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına devam ediyor. Ayta eş-Şaab beldesindeki evleri havaya uçurarak yıkımını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail’in Nebatiye'ye bağlı bu beldede patlayıcılar yerleştirerek yıkım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sur ve Bint Cubeyl Hedef Alındı

İsrail’in Sur ve Bint Cubeyl'e bağlı birçok beldeye de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi. Bu saldırılar sonucunda, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde 40 beldeyi tamamen yok ettiği ve 40 binden fazla konutun tahrip olduğu açıklandı. Ayta eş-Şaab'daki evlerin de patlatıldığı belirtiliyor.

Karada Çatışmalar Tırmanıyor

NNA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail birlikleri Lübnan topraklarına birden fazla noktadan sızmaya çalışıyor. Aynı zamanda, İsrail ordusunun, Nakura, Cebel el-Labune, Alma eş-Şaab, Tayr Harfa, Dahira ve Ayta eş-Şaab çevresindeki ormanlık alanlara ağır makineli tüfek atışları yaptığı belirtiliyor.

Hizbullah’ın Tepkisi

Hizbullah, İsrail birliklerinin Lübnan'a sızma girişimlerine karşılık vererek, Ramiye, Kuzuh ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde doğrudan hedef aldığını ve isabet sağlandığını duyurdu. Ayrıca, Hizbullah’ın Marun er-Ras eteklerinde de İsrail unsurlarını hedef aldığı ve kuzeydeki bazı yerleşim alanlarına saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor

8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 189 kişinin yaşamını yitirdiği, bunlar arasında 194 çocuk ve 621 kadın bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, 14 bin 78 yaralının olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail bombardımanları sonucu 100 binlerce kişi yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümet, bu insanlar arasında 561 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.